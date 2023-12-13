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Двоих иностранцев заставили выехать из Бахчисарая через суд

Двоих иностранцев заставили выехать из Бахчисарая через суд

Двое иностранцев настолько сильно не хотели покидать Бахчисарай, что сотрудники миграционной службы были вынуждены привлечь гостей к суду и добиться для них принудительного выдворения с территории России.

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