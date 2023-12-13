Двоих иностранцев заставили выехать из Бахчисарая через суд

Двое иностранцев настолько сильно не хотели покидать Бахчисарай, что сотрудники миграционной службы были вынуждены привлечь гостей к суду и добиться для них принудительного выдворения с территории России.
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