Мирослава Бердник: Власти Львова эксгумируют и перезахоронят более 200 могил советских воинов

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: В связи с переносом мемориального комплекса «Холм Славы» на городское Голосковское кладбище, будут потревожены 200 одиночных могил, 4 — братских, 2 — Героев Советского Союза.