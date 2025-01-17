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Мирослава Бердник: Власти Львова эксгумируют и перезахоронят более 200 могил советских воинов

Мирослава Бердник: Власти Львова эксгумируют и перезахоронят более 200 могил советских воинов

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: В связи с переносом мемориального комплекса «Холм Славы» на городское Голосковское кладбище, будут потревожены 200 одиночных могил, 4 — братских, 2 — Героев Советского Союза.

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