Экономист Абрамов заявил о подорожании моркови почти на 10%

С 26 октября по 2 ноября так называемый Индекс Мишек вырос всего на 0,4%. Об этом "Газете.Ru" сообщил создатель Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.