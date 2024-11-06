Экономист Абрамов заявил о подорожании моркови почти на 10%

С 26 октября по 2 ноября так называемый Индекс Мишек вырос всего на 0,4%. Об этом "Газете.Ru" сообщил создатель Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
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