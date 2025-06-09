Стартовала благотворительная акция в поддержку ямальских военнослужащих СВО

Собранные средства направят на приобретение мототехники и беспилотников для 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознамённой мотострелковой бригады в/ч № 06705, в которой служит значительное число ямальцев.
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