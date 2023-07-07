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9 стволов, которые перевернули мир — главные вехи в истории стрелкового оружия

9 стволов, которые перевернули мир — главные вехи в истории стрелкового оружия

Без «Калаша», естественно, не обошлось. Доподлинно известно, что многие конструкторы стрелкового оружия искренне полагали, что чем эффективнее будут их пистолеты, пулеметы и автоматы, тем быстрее люди прекратят попытки друга друга укокошить.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Тока на картинке МГ не 42, а 34.
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20 час.

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