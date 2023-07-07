Без «Калаша», естественно, не обошлось. Доподлинно известно, что многие конструкторы стрелкового оружия искренне полагали, что чем эффективнее будут их пистолеты, пулеметы и автоматы, тем быстрее люди прекратят попытки друга друга укокошить.