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Волонтёр Скрипак: потерявшиеся питомцы не всегда находят дорогу домой

Волонтёр Скрипак: потерявшиеся питомцы не всегда находят дорогу домой

Волонтёр, учредитель АНО «Помощь животным «Помоги другу» Юлия Скрипак предупредила, что потерявшиеся кошки и собаки не всегда способны самостоятельно найти дорогу домой, особенно если раньше не оставались одни на улице.

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