Волонтёр Скрипак: потерявшиеся питомцы не всегда находят дорогу домой

Волонтёр, учредитель АНО «Помощь животным «Помоги другу» Юлия Скрипак предупредила, что потерявшиеся кошки и собаки не всегда способны самостоятельно найти дорогу домой, особенно если раньше не оставались одни на улице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Умеров анонсирова...
- Умеров анонсирова...
- ТВ Миронов предложил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым