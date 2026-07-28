Депутат Обухов: укреплять суверенитет России можно без кризисов

В Госдуме рады, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осознает необходимость укрепления суверенитета, но напомнили, что в «идеальном кризисе» Россия оказалась не без участия финансовых властей.
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