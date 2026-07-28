Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

435 подписчиков

Депутат Обухов: укреплять суверенитет России можно без кризисов

Депутат Обухов: укреплять суверенитет России можно без кризисов

В Госдуме рады, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осознает необходимость укрепления суверенитета, но напомнили, что в «идеальном кризисе» Россия оказалась не без участия финансовых властей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии