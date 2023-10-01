Ни доллара для украины

Ну допустим пиндостан временно выпал из кормушки сало-рейха, но не надо забывать про ГЕЙропу. Эта падаль всё одно будет подкидывать на нищету!

анатолий ориничев

Скорее всего, как только прикроется СШАвская кормушка, то гейропейские Шольцомакроны всякие начнут прислушиваться к мнению своего народа - вынуждены будут. Они отдавали свои деньги не потому, что им это так уж хотелось, а потому, что США давали и их заставляли.