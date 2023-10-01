Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ни доллара для украины

Ни доллара для украины

Мне тут вчера, после статьи об Америке, некоторые пытались ехидничать, что я новый Михаил Леонтьев.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Ну допустим пиндостан временно выпал из кормушки сало-рейха, но не надо забывать про ГЕЙропу. Эта падаль всё одно будет подкидывать на нищету!
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22 час.
анатолий ориничев
Скорее всего, как только прикроется СШАвская кормушка, то гейропейские Шольцомакроны всякие начнут прислушиваться к мнению своего народа - вынуждены будут. Они отдавали свои деньги не потому, что им это так уж хотелось, а потому, что США давали и их заставляли.
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11 час.
Александр Симаков
Так это пиндосы сами прекратят ПОКА финансирование Украины, а Европу как заставляли, так и будут заставлять поддерживать хохлостан, европейские деньги не жалко.
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11 час.

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