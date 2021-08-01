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Свежие комментарии

  • Александр Иванов
    Все было нормально и сейчас все это есть, только в другом и часто худшем варианте!Вы родились в ССС...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Можно подумать в европах в те же времена все поголовно уже в китайских адидасах ходили)) Дело не в СССР а в общем пр...Вы родились в ССС...
  • Ингерман Ланская
    увы! приходилось носить это дерьмо. а куда деться? Хорошего то не было!!!Вы родились в ССС...

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