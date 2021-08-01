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Александр Иванов
Все было нормально и сейчас все это есть, только в другом и часто худшем варианте!
Вы родились в ССС...
Эльфено4ек Чумазикова
Можно подумать в европах в те же времена все поголовно уже в китайских адидасах ходили)) Дело не в СССР а в общем пр...
Вы родились в ССС...
Ингерман Ланская
увы! приходилось носить это дерьмо. а куда деться? Хорошего то не было!!!
Вы родились в ССС...
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