Депутаты омского горсовета вновь отчитались о доходах в обобщенном виде. Сколько зарабатывает каждый из них, теперь понять невозможно.
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Депутаты омского горсовета вновь отчитались о доходах в обобщенном виде. Сколько зарабатывает каждый из них, теперь понять невозможно.