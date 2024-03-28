Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

«Социальная помощь в больницах» помогает решать проблемы пациентов Реализуется нескольких важных проектов социальной поддержки населения Москвы, о которых Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале в своем новом посте.
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