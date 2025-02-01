Три пешехода пострадали при наезде автомобилей в Екатеринбурге

t.me/Госавтоинспекция Свердловской области?? Автомобиль Hyundai, в который врезался водитель на Daewoo Matiz, сбил трех пешеходов в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
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