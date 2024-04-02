Теневая война между Израилем и Ираном достигла новой опасной фазы

Будни мужчин. Все что нам интересно

Непрямая война между Израилем и Ираном на протяжении десятилетий формировала лицо Ближнего Востока. Из многих конфликтов, которые будоражили неспокойный регион, это противостояние уже давно является одним из самых взрывоопасных.