Самолет с пассажирами экстренно сел в Барнауле из-за поломки

Пассажирский самолет по пути в Горно-Алтайск совершил аварийную посадку в Барнауле. Причиной стала техническая неисправность борта, рассказали в пресс-службе Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета.
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