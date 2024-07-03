Лена Зеленская купила в парижском автосалоне Bugatti за € 4,5 млн

Елена Зеленская и ее новый автомобильчик. Коллаж по материалам veritecachee.fr Жена главы киевского режима Елена Зеленская приобрела новейший суперавтомобиль Bugatti Tourbillon, который произвел на нее ошеломляющее впечатление в ходе презентации.