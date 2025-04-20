Татьяна Монтян: «Киев требует всё»: Германия должна отдать все свои танки и деньги

Какие технические средства из арсеналов Бундесвера может передать Германия Киеву? Почему Мельник потребовал ежегодную передачу средств Киеву и конфискацию российских активов? Кто сегодня является бенефициарами и выгодополучателями этой войны? В колонке для газеты Die Welt Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии и представитель страны при ООН, призвал передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) треть техники из арсеналов Бундесвера.