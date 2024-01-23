Наглый узбек проговорился. Он мечтал о создании в России «второго Узбекистана»

Государственной Думе РФ в срочном порядке необходимо принять закон о диаспорах! Где любые диаспоры будут приравниваться к экстремиским организациям! Всем проживающив в России надо давно понять, что в России живут РУССКИЕ! Русский якут, русский татарин, русский коми... Почему в США эти вопросы не возникают? В США живут американцы! Американец выходец из Африки, американец азербайджанского или татарского, немецкого, литовского происхождения! И все они американцы! Так и в России живут РУССКИЕ!!!

Алексей Горшков

Не "либераст" я, и именно поэтому считаю,что не надо таким уподобляться! Проход "гуськом" - я проработавший до пенсии в милиции - что-то не припомню такого предписанного законом метода удержания задержанных! Получается - действительно УНИЖЕНИЕ !!! Делить людей на "сверхчеловеков" и унижаемых "недочеловеков" - как раз метод "светлоликих" и прочих "рукопожатных"! Что-то я из статьи не понял - прогнали "гусиным шагом" ВСЕХ 150 строителей,или 8 нарушителей? Если всех - то вообще БЕДА - ЗА ЧТО ?! Если 8 нарушителей - что это за наказание? Я вообще что заметил: о мигрантском беспределе писАли давно, НО (!) пока "простых смертных" это касалось - "белые люди" этого и не замечали! А вот как совершенно "берега потерявшие" мигрантские дети с угрозами аж ГУБЕРНАТОРУ Самарской области позвонили - ВЛАСТИ "ЗАЧЕСАЛИСЬ" !!! Чует моё сердце - сейчас ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛ уже со стороны ПРОДАЖНЫХ (выделил - потому что не все чиновники продажные) чиновников и "буржуинов" начнётся, что мы ещё "Равшанов" и "Джамшутов" ЖАЛЕТЬ БУДЕМ !!! Что-то мне подсказывает,что из них "стрелочников" сделают,а землячества и использующие их ФАКТИЧЕСКИ РАБСКИЙ ТРУД "нащяльника-ма" ОСТАНУТСЯ !!! А ведь ИМЕННО ОНИ корнем проблемы являются!