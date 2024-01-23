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Наглый узбек проговорился. Он мечтал о создании в России «второго Узбекистана»

Наглый узбек проговорился. Он мечтал о создании в России «второго Узбекистана»

Всё больше фактов всплывает о главе узбекского землячества «Ватандош» Усмане Баратове. В частности, он не видел ничего зазорного в том, чтобы якшаться с иноагентами.

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Комментарии
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виктор матвеев
Глвное российская власть, президент, дума и правительство этому потворствуют и даже поощряют, а все что говорится и делается для борьбы с мигрантским засильем, для отвода глаз просто бу лавочные уколы там где нужна хирургическя операция.
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5 час.
Аудрюс
Государственной Думе РФ в срочном порядке необходимо принять закон о диаспорах! Где любые диаспоры будут приравниваться к экстремиским организациям! Всем проживающив в России надо давно понять, что в России живут РУССКИЕ! Русский якут, русский татарин, русский коми...  Почему в США эти вопросы не возникают? В США живут американцы! Американец выходец из Африки, американец азербайджанского или татарского, немецкого, литовского происхождения! И все они американцы! Так и в России живут РУССКИЕ!!!
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5 час.
Алексей Горшков
Не &quot;либераст&quot; я, и именно поэтому считаю,что не надо таким уподобляться! Проход &quot;гуськом&quot; - я проработавший до пенсии в милиции - что-то не припомню такого предписанного законом метода удержания задержанных! Получается - действительно УНИЖЕНИЕ !!! Делить людей на &quot;сверхчеловеков&quot; и унижаемых &quot;недочеловеков&quot; - как раз метод &quot;светлоликих&quot; и прочих &quot;рукопожатных&quot;! Что-то я из статьи не понял - прогнали &quot;гусиным шагом&quot; ВСЕХ 150 строителей,или 8 нарушителей? Если всех - то вообще БЕДА - ЗА ЧТО ?! Если 8 нарушителей - что это за наказание? Я вообще что заметил: о мигрантском беспределе писАли давно, НО (!) пока &quot;простых смертных&quot; это касалось - &quot;белые люди&quot; этого и не замечали! А вот как совершенно &quot;берега потерявшие&quot; мигрантские дети с угрозами аж ГУБЕРНАТОРУ Самарской области позвонили - ВЛАСТИ &quot;ЗАЧЕСАЛИСЬ&quot; !!! Чует моё сердце - сейчас ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛ уже со стороны ПРОДАЖНЫХ (выделил - потому что не все чиновники продажные) чиновников и &quot;буржуинов&quot; начнётся, что мы ещё &quot;Равшанов&quot; и &quot;Джамшутов&quot; ЖАЛЕТЬ БУДЕМ !!! Что-то мне подсказывает,что из них &quot;стрелочников&quot; сделают,а землячества и использующие их ФАКТИЧЕСКИ РАБСКИЙ ТРУД &quot;нащяльника-ма&quot; ОСТАНУТСЯ !!! А ведь ИМЕННО ОНИ корнем проблемы являются!
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31 мин.

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