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Звезда Тутберидзе сражается за золото с ученицей Плющенко в финале Гран-при. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Финал. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН В Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора.

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