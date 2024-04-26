Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу заявил, что РФ защищает своих людей на исторических территориях

Шойгу заявил, что РФ защищает своих людей на исторических территориях

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Россия защищает своих людей на наших исторических территориях.

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