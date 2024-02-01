Москва начала переговоры с Турцией после закрытия российских счетов

МОСКВА, 1 февраля, ФедералПресс. Турецкие банки ограничили транзакции компаниям и гражданам России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сейчас активно обсуждает эти проблемы с Анкарой.
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