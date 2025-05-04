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The Sun: Ежеденевное употребление кофе способствует здоровому старению

Кофе — не только бодрящий напиток, но и полезный для определенной группы людей. Профессор кафедры медицинских наук из Университета Врие в Нидерландах Маргрет Олтхоф заявил, что пожилым людям его необходимо употреблять.

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