Футболистка «Зенита» Кики о россиянах: «Думают, что они много пьют, курят, злые, шпионы. Это из-за американских фильмов. Очень хочу посмотреть «Брата»

Швендески Маселюс Жозеф, известная как Кики, выступает за петербуржцев с 2022 года. В России она находится с 2017 года и прошла обучение по специальности «Инженер-строитель автодорог и аэродромов» в Архитектурно-строительном институте в городе Орел.