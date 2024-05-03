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Конор − о желании Оливейры быть запасным в бою Макгрегора и Чендлера: «Я бы уничтожил вас обоих за один раунд»

«Я бы сделал вас за один вечер, никаких проблем. Прикончу вас в течение одного раунда. Обоих. У меня волшебные руки, спросите о моей магии в Рио и Сан-Паулу.

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