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Трофей Месси с Аргентиной, Украина в финале стыков, Рублев вылетел с «Ролан Гаррос» на тай-брейке, Бакаев ушел из «Спартака», Погба из «МЮ» и другие новости утра

Трофей Месси с Аргентиной, Украина в финале стыков, Рублев вылетел с «Ролан Гаррос» на тай-брейке, Бакаев ушел из «Спартака», Погба из «МЮ» и другие новости утра

Доброе утро, дорогие друзья! Начинайте четверг с нашим дайджестом новостей  ✨ 1. Аргентина разгромила Италию (3:0) и выиграла первый розыгрыш Финалиссимы – матча чемпиона Европы против обладателя Кубка Америки.

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