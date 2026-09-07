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FiNE NEWS

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Минпромторг предлагает перейти на партионный учет маркируемых кормов для животных

Минпромторг предлагает перейти на партионный учет маркируемых кормов для животных

Минпромторг России разработал проект постановления правительства, который вносит изменения в правила маркировки кормов для животных.

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