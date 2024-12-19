Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Сквер  примирения ???   Интересно  знать   кого  с  кем ?В Астраханской об...
  • Arnold Резников
    Господи, когда же научимся грамотно писать хотя бы в заголовках, не говоря уж о текстах!Огромный триколор...
  • Виктор Тимошевский
    Беспилотник самолетного типа это практически легкомоторный самолет(учитывая расстояние). Такую то цель неужели сложно...Беспилотник ВСУ в...

Члены астраханского правительства исполнят детские новогодние желания

Члены астраханского правительства исполнят детские новогодние желания

Акция «Ёлка желаний» стартовала в регионе накануне, и первым волшебником для ребят стал губернатор. К Игорю Бабушкину присоединились астраханские министры, зампреды и депутаты: вице-губернатор – председатель регионального правительства Денис Афанасьев снял с елки две открытки с желаниями 3-летнего Евгения и 10-летней Алисы, которые попросили подарить машинку и велосипед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх