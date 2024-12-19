Члены астраханского правительства исполнят детские новогодние желания

Акция «Ёлка желаний» стартовала в регионе накануне, и первым волшебником для ребят стал губернатор. К Игорю Бабушкину присоединились астраханские министры, зампреды и депутаты: вице-губернатор – председатель регионального правительства Денис Афанасьев снял с елки две открытки с желаниями 3-летнего Евгения и 10-летней Алисы, которые попросили подарить машинку и велосипед.