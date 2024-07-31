9 актеров, которые сыграли реальных людей так, как будто в них чужая душа вселилась

Сыграть известного человека, масштабную историческую личность — мечта многих актеров. Вот только воплотить такой образ на экране не так просто, ведь нужно не только соответствовать внешним данным прототипа, но и показать характер героя, отразить дух эпохи в которой он живет.
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