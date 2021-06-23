Бывшие жены, и не бывшие дети...

ПриколистыДети и семьяБывшие жены, и не бывшие дети... Житейская ситуация от женщины: ".Примерно год назад вышла замуж. За любимого человека. И казалось, что и он меня любит.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИкариПомнять мужа на бездетного...Катерина BНу женщины ведь тоже хотят, чтоб муж любил ИХ ребенка от первого брака. Содержал, поднимал, учил. В принципе желание мужчины справедливо.Максим Чикалев"В принципе я абсолютно спокойно сосуществую с мыслью о том что у него есть ребенок, поначалу я даже радовалась, ведь он будет помогать мне когда у нас появятся общие дети." Т.е. Ребёнок будет ей помогать, но она с ним заниматься не должна? А муж, на примере первого сына, может сделать вывод, как жена будет воспитывать их общего ребёнкаНиколайЭто вечно... А вы как хотели? Как на картинке?Людмила людмилаВы никогдв не полюбите чужого ребёнка,да и не обязаны.Не спешите рожать общего.Проблем будет ещё больше,потому что муж из чувства вины перед старшим ребёнком,будет уделять ему ещё больше времени.И так всю жизнь.Поэтому живите пока, как получается, не сложится-легче уйти будет одной, а не с ребёнком.Александр БабковНе нравится? Ну так отвали! Найдется такая которая сможет любить ребенкаКомментировать
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