«Т-технологии» зарегистрировали вторую лизинговую компанию

Группа «Т-технологии», головная структура Т-банка (в нее также входит виртуальный мобильный оператор, «Т-страхование», брокер «Т-инвестиции») создала вторую лизинговую компанию (ЛК) «Т-автолизинг», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI США предложили пе...
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым