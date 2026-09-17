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«Т-технологии» зарегистрировали вторую лизинговую компанию

Группа «Т-технологии», головная структура Т-банка (в нее также входит виртуальный мобильный оператор, «Т-страхование», брокер «Т-инвестиции») создала вторую лизинговую компанию (ЛК) «Т-автолизинг», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

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