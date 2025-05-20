РИА «Новости»: Тела украинских боевиков остаются у границы в Курской области Погибший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari В приграничных районах Курской области, где ранее велись боевые действия, остаются сотни тел украинских военнослужащих.
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