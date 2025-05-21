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Царьград

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Шесть дронов ВСУ атаковали Курскую область во время визита Путина

Шесть дронов ВСУ атаковали Курскую область во время визита Путина

Во время визита Владимира Путина в Курскую область регион был атакован шестью украинскими дронами.Шесть украинских БПЛА прилетели в Курскую область во время визита Путина, следует из информации Минобороны.

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