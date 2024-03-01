Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Доигралась. Экипаж "Победы", выгнавший военного из самолёта, заработал себе уголовное дело

Доигралась. Экипаж "Победы", выгнавший военного из самолёта, заработал себе уголовное дело

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера в сети разлетелось видео, где экипаж авиакомпании "Победа", самым натуральным образом издевается над военнослужащим, который, после ранения и лечения, летел домой (ВИДЕО ЗДЕСЬ).

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