В России хотят усилить ответственность за вовлечение детей в преступления

В России хотят усилить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. В следующем месяце депутаты начнут рассмотрение соответствующего законопроекта, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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