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Рэшфорд забил 12 голов и сделал 4 ассиста за 14 матчей в «МЮ» после ЧМ-2022

Рэшфорд забил 12 голов и сделал 4 ассиста за 14 матчей в «МЮ» после ЧМ-2022

Нападающий Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» во втором матче подряд. Англичанин после навеса защитника Диогу Далота головой забил «Лидсу» (2:2, второй тайм) в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.

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