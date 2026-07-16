RT напомнил, что Анастасия Березовская, которая подозревается в покушении на бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, не первая женщина — украинский агент, пропавшая после выполнения террористического задания.
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