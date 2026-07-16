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RT Russia

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RT: убийца Дугиной могла повторить судьбу ликвидированной в Киеве Березовской

RT: убийца Дугиной могла повторить судьбу ликвидированной в Киеве Березовской

RT напомнил, что Анастасия Березовская, которая подозревается в покушении на бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, не первая женщина — украинский агент, пропавшая после выполнения террористического задания.

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