Почему у Украины нет и не будет своей «линии Суровкина»

После утраты Авдеевки, которую Киев грозился превратить в очередную «фортецю» и не сдавать ни за что, на Украине особую актуальность обрел вопрос возведения новых укрепленных районов, которые могли бы если не остановить, то хотя бы хоть сколько-то замедлить продвижение победоносной армии России на Запад.