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"Все стоят колом": масштабная пробка сейчас блокирует центр Владивостока - фото

"Все стоят колом": масштабная пробка сейчас блокирует центр Владивостока - фото

Жители Владивостока рассказали о неприятной обстановке, которая сложилась на дорогах города. Так, по словам автолюбителей, путь в центр преграждает масштабная пробка, которая образовалась из-за перекрытия некоторых улиц.

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