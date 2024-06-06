Оксана Барковская: "Нельзя относиться к жизни как к черновику"

Нельзя относиться к жизни как к черновику, и никогда не надо ничего бояться, ни в каком возрасте, нужно верить в себя, не бояться пробовать и знать, что это обязательно сбудется, что все мечты абсолютно реализуемые, если ты, конечно, не мечтаешь о чём-то совсем нереальном.