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Разведывательный самолет США патрулирует недалеко от границы с Россией

Разведывательный самолет США патрулирует недалеко от границы с Россией

Американский самолет-разведчик ведет патрулирование над Эстонией и Латвией в десятках километрах от границы стран с Россией.

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