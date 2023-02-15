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Дмитрий Свищев: «Бах выстраивает адекватную риторику, поддерживает спортсменов, несмотря на давление со стороны западных политиков»

Председатель комитета Госдумы по спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры.

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