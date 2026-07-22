Кураторы Украины — в поисках козла отпущения

Замена Сырского на Драпатого, проведенная Зеленским под давлением части сил так называемой «улицы» и ВСУ, вызвала бурные обсуждения — со сравнением обоих генералов, построением прогнозов на будущее и констатациями превращения ВСУ в «самостоятельного актора украинской политики».