Кураторы Украины — в поисках козла отпущения

Замена Сырского на Драпатого, проведенная Зеленским под давлением части сил так называемой «улицы» и ВСУ, вызвала бурные обсуждения — со сравнением обоих генералов, построением прогнозов на будущее и констатациями превращения ВСУ в «самостоятельного актора украинской политики».
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