Стало известно, какими видами спорта россияне чаще занимались летом

Многие отдавали предпочтение бегу, футболу, плаванию и велоспорту Одноклассники и ЮMoney провели опрос среди российских пользователей, чтобы выяснить, какие виды спорта и спортивные товары были наиболее популярны этим летом, а также сколько денег люди потратили на физическую активность и сколько времени уделяли тренировкам.
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