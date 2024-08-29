Стало известно, какими видами спорта россияне чаще занимались летом

Многие отдавали предпочтение бегу, футболу, плаванию и велоспорту Одноклассники и ЮMoney провели опрос среди российских пользователей, чтобы выяснить, какие виды спорта и спортивные товары были наиболее популярны этим летом, а также сколько денег люди потратили на физическую активность и сколько времени уделяли тренировкам.