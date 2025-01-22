Юрист Виноградов объяснил, какие выплаты семьям с детьми вырастут в феврале

Ряд пособий существенно поднимутся В этом году российские семьи с детьми смогут рассчитывать на существенное повышение ряда социальных пособий, рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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