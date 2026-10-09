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Клетка из фальшивых улыбок: почему мы разучились быть собой и как вернуть себе право на настоящую жизнь

Клетка из фальшивых улыбок: почему мы разучились быть собой и как вернуть себе право на настоящую жизнь

Бывают дни, когда усталость накатывает не от физической работы, а от бесконечного притворства. Ловишь себя на том, что снова кивнул в ответ на то, с чем категорически не согласен, снова улыбнулся тому, кто эту улыбку не заслужил, снова проглотил слова, которые жгли горло изнутри.

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