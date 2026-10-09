Клетка из фальшивых улыбок: почему мы разучились быть собой и как вернуть себе право на настоящую жизнь

Бывают дни, когда усталость накатывает не от физической работы, а от бесконечного притворства. Ловишь себя на том, что снова кивнул в ответ на то, с чем категорически не согласен, снова улыбнулся тому, кто эту улыбку не заслужил, снова проглотил слова, которые жгли горло изнутри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семь нейросетей, ...
- SI Как древнегреческ...
- Искусственный инт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым