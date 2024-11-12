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Любопытно, однако

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Полицейским на пенсии собираются выдавать квартиры: фантастический проект или реальная перспектива?

Полицейским на пенсии собираются выдавать квартиры: фантастический проект или реальная перспектива?

Avia.pro - СМИ Новый виток в мире обещаний: депутаты ЛДПР собираются предложить законопроект, по которому всем полицейским на пенсии начнут выдавать квартиры.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Работа в органах правопорядка сопряжена с опасностью для жизни. Но не для всех. Кто-то всю службу руководил и получал очередные звания, вышел на пенсию и... квартиру ему выдать? Конфискация у коррупционеров имущества и эти средства направить на решение &quot;квартирного вопроса&quot; у рядовых полицейских, имеющих право на улучшение жилищных условий - это правильно.
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2 час.
ВТ
Врам Тавризов
Полиция, как и военные, как люди таких профессий, должны где-то жить, особенно семьями. Снимать жильё за свои деньги тли с мизерной доплатой от власти нельзя Проще простого - дайте им ипотеку, соразмерную с их зарплатой и годами погашения кредита при малых процентах в сторону увеличения срока погашения А если не хотите, дайте им большую зарплату (больше нынешней на бумаге) и выдирайте из неё оплату их ЛИЧНОЙ квартиры на автомате для передачи этих денег в погашение квартиры всем нашим строителям «человейников» - сейчас строят столько, что квартиры стоят годами пустые - у населения НЕТ столько денег, чтобы их покупать А при моем предложении все наши устроители человейников будут хоть что-то получать за свои построенные хоромы вместо нулей....
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2 час.
Владимир Соловьев
&quot;Полицейским на пенсии собираются выдавать квартиры&quot;. НА СЕВЕРЕ И В 32 ГОДА МОЖНО ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ. НАДО УТОЧНИТЬ КАКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ОБЕЩАНЫ КВАРТИРЫ.
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2 час.

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