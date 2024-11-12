Полицейским на пенсии собираются выдавать квартиры: фантастический проект или реальная перспектива?

Работа в органах правопорядка сопряжена с опасностью для жизни. Но не для всех. Кто-то всю службу руководил и получал очередные звания, вышел на пенсию и... квартиру ему выдать? Конфискация у коррупционеров имущества и эти средства направить на решение "квартирного вопроса" у рядовых полицейских, имеющих право на улучшение жилищных условий - это правильно.

ВТ

Врам Тавризов

Полиция, как и военные, как люди таких профессий, должны где-то жить, особенно семьями. Снимать жильё за свои деньги тли с мизерной доплатой от власти нельзя Проще простого - дайте им ипотеку, соразмерную с их зарплатой и годами погашения кредита при малых процентах в сторону увеличения срока погашения А если не хотите, дайте им большую зарплату (больше нынешней на бумаге) и выдирайте из неё оплату их ЛИЧНОЙ квартиры на автомате для передачи этих денег в погашение квартиры всем нашим строителям «человейников» - сейчас строят столько, что квартиры стоят годами пустые - у населения НЕТ столько денег, чтобы их покупать А при моем предложении все наши устроители человейников будут хоть что-то получать за свои построенные хоромы вместо нулей....