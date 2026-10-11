Юрий Подоляка: Сделка по дизелю может быть сигналом для украинского руководства

Почему выдача лицензии на российский дизель выходит за рамки энергетического перемирия? Какие скрытые обязательства могли взять на себя США в обмен на поставки топлива? Можно ли считать реакцию Киева признанием собственной уязвимости? И действительно ли срыв переговоров в сентябре изменил стратегию Вашингтона? США одобрили экспорт российского дизеля: неожиданный разворот Соединённые Штаты выдали р… Читать далее: https://govorit.
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