Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

165 подписчиков

Юрий Подоляка: Сделка по дизелю может быть сигналом для украинского руководства

Юрий Подоляка: Сделка по дизелю может быть сигналом для украинского руководства

Почему выдача лицензии на российский дизель выходит за рамки энергетического перемирия? Какие скрытые обязательства могли взять на себя США в обмен на поставки топлива? Можно ли считать реакцию Киева признанием собственной уязвимости? И действительно ли срыв переговоров в сентябре изменил стратегию Вашингтона? США одобрили экспорт российского дизеля: неожиданный разворот Соединённые Штаты выдали р… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым