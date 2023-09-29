США решили "денацифицировать" Украину сами и потребовать от России прекращения огня

Natalija Osminina

Это уж точно)). Умнее и святее Папы Римского. Ладно бы они только Черное море вырыли, но оказывается укры и надули магнитное поле Земли - на голубом глазу рассказывала на телевидении какая-то ушлая украинка)). То есть все живое на планете обязано своей жизнью украинцам. И раз это прокатывает, значит они всех считают идиотами, которые проглотят этот бред.