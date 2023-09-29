Произошедший в Канаде спектакль с чествованием старого нациста и последующее его разоблачение многими государствами, дотоле ничего не замечавшими ни в Канаде ни на Украине, заставляет сделать вывод о крутом изменениии политики США (спектакль в Канаде организовали они) на Украине.
США решили "денацифицировать" Украину сами и потребовать от России прекращения огня
Комментарии
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Mark Kapustin
Вероятно так и будет, они считают себя умнее всех.
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10 час.
Natalija Osminina
Это уж точно)). Умнее и святее Папы Римского. Ладно бы они только Черное море вырыли, но оказывается укры и надули магнитное поле Земли - на голубом глазу рассказывала на телевидении какая-то ушлая украинка)). То есть все живое на планете обязано своей жизнью украинцам. И раз это прокатывает, значит они всех считают идиотами, которые проглотят этот бред.
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9 час.
ЮБ
Юрий Бобров
сколько лет выставляют эти жесткие условия. может быть хватит.
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6 час.
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