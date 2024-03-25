Семейная жизнь кота Фантомаса

Элеонора Коган

Умора, вот это прикольно!!!Вот так Фантомасик, суперлюбовник и суперотец!!!! Встретил своего сыночка Шамана от триста девяносто пятой мамы-кошки!!!Ха-ха-ха!!!Обожаю эти рассказы!!!Хороши и Фантомасик, и Кокосик, и Мыш Калистратыч!!!!И сына сей папаша всему обучит, всё ещё впереди у них!!!