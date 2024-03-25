Соскучились? Всем пламенный мяу, я ваш старый знакомый кот Фантомас. Разбойник, романтик, бродяга… но друзьям я разрешаю называть меня кратко – Ваше мяучество, поскольку все мои титулы и в трёх вагонах не увезти.
Семейная жизнь кота Фантомаса
Комментарии
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Кот Рыжый
Весело!😜
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11 час.
Элеонора Коган
Умора, вот это прикольно!!!Вот так Фантомасик, суперлюбовник и суперотец!!!! Встретил своего сыночка Шамана от триста девяносто пятой мамы-кошки!!!Ха-ха-ха!!!Обожаю эти рассказы!!!Хороши и Фантомасик, и Кокосик, и Мыш Калистратыч!!!!И сына сей папаша всему обучит, всё ещё впереди у них!!!
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6 час.
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