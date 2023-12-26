«Зенит» в марте сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде

Чемпионы России и Сербии договорились о проведении товарищеского матча. Сайт «Зенита» сообщает, что игра с «Црвеной Звездой» состоится в Белграде 23 марта — в первое окно для матчей национальных сборных предстоящей весны.
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