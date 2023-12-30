Наследница L’Oreal Франсуаза Беттанкур Мейерс стала первой женщиной с состоянием в 100 миллиардов долларов

Наследница L’Oreal Франсуаза Беттанкур Мейерс стала первой женщиной, накопившей состояние в 100 миллиардов долларов, что стало еще одной вехой для наследницы и для развивающейся индустрии моды и косметики во Франции.
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